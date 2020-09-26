“Это не COVID”: Анна Чиповская сообщила подписчикам о внезапной болезни

26.09.2020, 21:53, Разное

Популярная актриса Анна Чиповская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой пояснила о своей неожиданной болезни. Пост знаменитости вызвал массу отзывов от подписчиков, поддержавших её в непростой период.

Публикация состоит из пары фотоснимков, на которых Анна Чиповская позирует в коротком черном платье, сидящей на круглом стуле, при этом спокойный взгляд актрисы обращен к зрителю. Снимки телезвезда сопроводила откровениями, в которых пояснила о том, что заболела. Впрочем, предчувствуя опасения фолловеров, она сразу сообщила, что причиной заболевания не является коронавирус. Нежданный недуг заставил знаменитость несколько изменить творческие планы – в готовящемся спектакле “Волки и овцы” сыграть ей не доведется. Однако в аннотации красотка красноречиво продемонстрировала актерскую солидарность, призвав посетителей микроблога все же посетить постановку. Дело в том, что заменить её предполагается молодой артисткой Натальей Поповой, причем для последней выход на сцену станет дебютом. “Одна из самых талантливых молодых актрис, которых я знаю. Это пропустить нельзя!” – прокомментировала Чиповская. Стоит отметить, что звезда сцены анонсировала свое возвращение уже в ближайшее время.

Все фолловеры постарались поддержать хозяйку аккаунта, пожелав ей скорейшего и полного выздоровления. Также немало поклонников не преминули возможностью традиционно отметить красоту любимицы.