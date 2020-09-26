 

“Халатность, теракт или неисправность”. Кучер назвал версии крушения самолета Ан-26Ш

26.09.2020, 21:50, Новости дня

Катастрофа самолета Ан-26Ш под Чугуевом Харьковской области могла произойти по трем причинам: из-за халатности, вследствие теракта или неисправности техники. Об этом 26 сентября заявил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на брифинге в Чугуеве, пишет “РБК Украина”.

Кучер рассказал о задержке с разрешением на посадку Ан-26Ш после того, как стало известно о поломке одного из двигателей.

По информации Кучера, пилот после просьбы о посадке получил на нее ответ только через одну минуту. В это время осуществлялась посадка еще одного борта, уточнил он.

Правоохранители, по мнению главы Харьковской ОГА, должны проверить, каким образом отдавался приоритет этому борту при посадке. Он обратился в Государственное бюро расследований и прокуратуру с просьбой более детально исследовать эту версию трагедии.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего Вячеслава Золочевского угрозы нет. Всего в результате трагедии 26 человек погибли.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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