“Как могла подняться рука”: Рудковская получила поздравление после резонансного обращения ее сына к Путину

26.09.2020, 21:43, Разное

На днях ребенок Рудковской и Плющенко дал интервью. Мальчик сообщил,

что видел новости о себе в Сети. Саша Плющенко очень расстроился, когда

популярный портал заявил о том, что он якобы болен.

Семилетний Гном Гномыч попросил Владимира Путина защитить

его и других малышей от вранья. Президент, по мнению ребенка, должен издать

новый закон и запретить публиковать информацию о детях без согласия их

родителей.

Инициативу, предложенную семилетней звездой,

прокомментировал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим

Манукян. Аналитик видел скандальный материал о Саше Плющенко.

“Уже ребенку лично приходится обращаться президенту России,

чтобы показать, как недобросовестные СМИ сегодня используют детей известных

людей ради увеличения рейтингов своих изданий. Я был шокирован этой статьей про

Гном Гномыча. Как вообще могла подняться рука такие вещи писать про ребенка. Я,

естественно, поддерживаю Гном Гномыча”, – высказался Манукян.

Эксперт поддержал Плющенко-младшего. “Он сделал абсолютно правильный запрос к Владимиру Путину. Яну Рудковскую и Евгения Плющенко я

поздравляю с тем, что они вырастили такого прекрасного сына. И знаете, в целом,

смотря на этого ребенка, я понимаю, что растет новое талантливое и мужественное

поколение, которое в тяжелые времена сможет защитить нашу Родину”, –

резюмировал Вадим Манукян.