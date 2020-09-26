Чехия решила закупить израильские системы ПВО

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26.09.2020, 21:08, Новости дня

Израиль заявил, что намерен продать Чехии систему ПВО SPYDER, которую производит компания Rafael, об этом сообщило израильское минобороны.

«Мы благодарим чешское правительство за их партнерство и за решение оснастить свои вооруженные силы израильскими системами ПВО. Это еще один важный шаг в укреплении отношений в области безопасности между нашими двумя странами, и это также отличная новость для оборонной промышленности Израиля в этот трудный период», – приводит слова министра обороны Израиля Бени Ганца РИА «Новости».

SPYDER – ракетная система быстрого реагирования класса «земля-воздух», она противодействует разным воздушным угрозам, в том числе вертолетам и беспилотным летательным аппаратам.

SPYDER также оснащен радиолокационной системой компании Elta.

В сентябре израильская компания Rafael договорилась с властями Грузии о восстановлении и модернизации ПВО страны. Соответствующее соглашение было подписано в Тбилиси. Переговоры с израильской делегацией провел министр обороны Ираклий Гарибашвили. Специалисты из еврейского государства также обязались переподготовить личный состав грузинских ПВО.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем обернется для Грузии закупка израильских систем противовоздушной обороны.



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