Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

26.09.2020, 21:02, Разное

Необычный случай произошел на трассе М11, соединяющую Санкт-Петербург и Москву. Группа студентов Челябинского технического училища, возвращаясь из автомобильного путешествия по России, сбилась с пути и наткнулась на въезд на платную автомагистраль. Узнав тарифы, и посчитав цену в 2000 рублей неприемлемой, пассажиры приняли стратегическое решение – немного отъехав от пункта взимания платы, они заехали в лес, вылезли из машины, и, взвалив её на плечи, пронесли несколько километров вдоль трассы. Дойдя до места, где не было камер, челябинцы выкатили машину на трассу и поехали дальше. На выезде с шоссе они повторили этот манёвр.

По возвращении в столицу Южного Урала, студенты рассказали об этом местному новостному изданию: «Вы что смеётесь, платить почти две стипендии, чтобы немного проехаться по дороге? Да ни за что. К тому же ехали мы на Kia Rio, а в нём металлических деталей раз два и обчёлся – остальное пластмасса, так что по весу не больше рюкзака походного. Правда, пару раз приходилось тяжко – был слишком густой лес и машину приходилось разбирать, нести по частям, а потом собирать обратно, но разве это испытание для уральских мужиков? Так, лёгкая прогулка», – заявил в интервью третьекурсник Иван Пименков.

Подвиг челябинцев уже оценили представители крупного бизнеса. Аркадий Ротенберг осудил подобное поведение, заявив, что «в этот тяжёлый час рядовым гражданам должно быть особенно стыдно воровать у таких незащищённых субъектов экономики, как крупный бизнес». Бизнесмен сообщил об усилении охраны на всех платных трассах и установке блокпостов во всех прилегающих к ним лесах. Для покрытия новых расходов, цены за пользование трассами будут повышены на 8%.