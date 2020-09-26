Эксперты рассказали о пяти малоизвестных полезных свойствах активированного угля

26.09.2020, 20:53, Разное

Зарубежные эксперты провели анализ ряда исследований, посвященных изучению влияния активированного угля на человеческий организм. На основании его результатов специалисты выделили пять малоизвестных свойств препарата, позитивно влияющих на динамику здоровья.

Традиционно активированный уголь применяется людьми при выявлении первых симптомов отравления. Однако, как выяснилось, препарат может помочь и при вздутии живота, за счет поглощения им ингредиентов, вызывающих такой дискомфорт. Для достижения положительно го эффекта необходимо съесть около 500 мг активированного углы за час до еды. В свою очередь, позитивно влияет лекарство и на уровень холестерина, снижая показатель его “плохой версии”, и оставляя без изменения “хорошую”. Для этого достаточно употребить 8 граммов препарата в течение нескольких недель. Кроме того, уголь может замедлить процесс старения, останавливая изменение части клеток, ответственных за этот процесс. Применение масок для лица с добавлением истолченного в порошок активированного угля способно предотвратить появление морщин, а также очистить поверхность кожи от разных токсинов.

Угольный порошок, добавленный в зубную пасту, способен отбелить зубы, а, кроме того, улучшить во рту баланс рН, избавляя таким образом от неприятного запаха. Чтоб достичь такого эффекта, рекомендуется изготовить смесь из одной столовой ложки зубной пасты и четырех таблеток активированного угля, а затем – чистить ей зубы. Более того, препарат может снизить негативные ощущения при наступлении похмелья, поглощая часть алкоголя и снижая его концентрацию в крови. Однако эксперты все же рекомендуют изначально рекомендуют свести количество употребляемых спиртных напитков до минимального.