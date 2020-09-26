Ученые: Ожирение снижает пластичность мозга

26.09.2020, 20:53, Разное

Специалисты Университета Южной Австралии и Университета Дикина проводили эксперимент, в результате которого поняли, что людям с лишним весом сложно перенастраивать собственный мозг для поиска новых путей нейронам, что особенно значимо в процессе восстановления после травм мозга и инсультов. Информацию представили в издании Brain Sciences.

В опыте принимало участие 15 добровольцев с избыточным весом и 15 испытуемых со здоровым весом, считавшееся контрольной группой. У участников второй группы фиксировали большую нервную активность, как реакцию на электрическое стимулирование. В группе людей с лишним весом она оказалась минимальной.

Специалисты подтвердили, что люди с ожирением, могут иметь нарушенную пластичность мозга, что уменьшает возможности совершенствования новых умений и улучшения памяти. Доктор Брентон Хордакр считает это основным подтверждением взаимосвязи ожирения и пониженной пластичности мозга.