Анна Кошмал показала, как выглядит Федор Гуринец, ее экранный однокурсник и друг из «Сватов»

26.09.2020, 20:53, Разное

Анна Кошмал опубликовала совместное фото с Федором Гуринцом. Актриса, исполнившая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», продемонстрировала, как выглядит ее экранный друг и однокурсник в обычной жизни.

Многие звезды кино и телевидения ведут блоги в различных соцсетях чтобы делиться в них с фанатами подробностями своей жизни. Не является исключением и актриса Анна Кошмал, недавно в своем аккаунте Instagram она обнародовала снимок с коллегой по съемочной площадке. В кадре с актрисой, исполнившей роль Жени Ковалевой, актер Федор Гуринец. В популярном сериале «Сваты» он искусно воплотил образ ее сокурсника и друга. Как пояснила в публикации сама артистка, коллегу она встретила совершенно случайно. Именно спонтанный кадр звезд в их выходной показал, как выглядит партнер по сцене в повседневной жизни. В публикации Кошмал назвала их встречу приятной, а самого Гуринца «волшебным».

Подписчики оценили пост селебрити, оставив массу комплементов обоим селебрити в комментариях. Интересно, что некоторые поклонники Анны Кошмал даже предположили, что ее партнер по фильму на самом деле является ее супругом. Возможно, причиной стало то, что Гуринец не любит говорить о своей личной, с Кошмал он снимался также в картине «Сашка», сама артистка назвала их компанию «дружеской бандой». В то же время известно, что Анна Кошмал в 2017 году вышла замуж, а в 2018-м стала мамой. Вместе с мужем она воспитывает сына Михаила, ее же кинопартнер Федор Гурвиц, по его признанию, пока не готов к семейной жизни.

В «Сватах» Анна Кошмал задействована с 2011 года, тогда как Гуринец пришел в картину двумя годами позже. В популярном сериале им достались роли соответственно Жени Ковалевой и ее друга и одногруппника Владислава Муроса. Седьмая часть киноэпопеи затянулась из-за пандемии коронавируса, поэтому, как пишет издание «Телепрограмма», съемки были перенесены на 2021 год.