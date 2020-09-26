 

Мнение: Хождение по Нобелевским граблям…

26.09.2020, 20:50, Разное

В истории выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира 2021 года нельзя не обратить внимания на один очень серьезный момент.   В 2013 году Сергей Комков уже выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира. Но в 2013 году премию вручили «Организации по запрещению химического оружия».

ОЗХО – это та самая организация, про которую МИД России заявил, что технический секретариат ОЗХО «превысил мандат», когда раскрыл данные о сотрудничестве с ФРГ, не оповестив Россию:  «В техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с А. Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго "ломало комедию"».

Тенденция, однако…

В 2013 году Комков выдвинул Путина, но премию вручили ОЗХО…

В 2020 году Комков выдвинул Путина, но премию вручат… Кому-то, чье имя сейчас ассоциируется с химическим оружием, примененным против него? Подозреваю, что это будет Навальный…

Логично?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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