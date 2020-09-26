Мнение: “Выбор Костаки” в Музее AZ

26.09.2020, 20:45, Разное

Выставка коллекции Костаки в музее Зверева — оч крутая. Мы привыкли воспринимать его как коллекционера авангарда, а тут показано, насколько он был разным — тут и иконы, и дымковская игрушка, и нонконформизм. Рекомендую. До 8 ноября.

И вообще, в этот музей стоит ходить регулярно, на все. Дико уютно.



Под катом фотографии.

Несколько икон, как обозначение той части коллекции (икон), которая по воле Костаки досталась Музею Рублева.

Из коллекции игрушек, которую Костаки купил у наследников актера Церетели, собиравшего их в 1-й пол. 20 века.





Как всегда, в этом музее отлично выстроено экспонирование.

Авангардистов много, я не стала их снимать особо. Это Экстер.











И на последнем этаже — уже послевоенное искусство. Костаки его тоже собирал.

Это Краснопевцев, Шелковской, Вулох.

Целков непривычный.







https://museum-az.com/event/vybor-kostaki/