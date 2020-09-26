Мнение: Подготовка

26.09.2020, 20:40, Разное

Начинается сезон респираторных заболеваний, и снова встает вопрос о введении карантинных мероприятий. Их обоснованность никого не интересует, равно как и здравая оценка происходящего. Бюрократия реагирует на вызовы всегда одинаково – если есть проблема, то ее проще запретить. В Москве за сутки зарегистрировано 1700 то ли носителей, то ли заболевших коронавирусом. Вообще, изобретение века и Нобелевская премия по медицине, безусловно, должны быть присуждены в этом году тому гению, который изобрел ранее неизвестную формулу "бессимптомный больной". То есть, симптомов нет, выглядит здоровым, да, в общем-то, им и является – но при этом все равно больной, так как тест неизвестной достоверности фиксирует у него наличие антител.

Стоит напомнить, что в ходе обычной тривиальной эпидемии гриппа ежедневно фиксируется на пике под сотню тысяч (по порядку величины) в сутки заболевших в одной только Москве, но все карантинные мероприятия носят столь же тривиальный характер – могут точечно закрыть школу, детский сад, однако ни о каком параличе целого города, региона или тем более страны речь не идет. С коронавирусом история совершенно иная, причем почему так – объяснить не могут до сих пор. Манипуляции со статистикой и вполне простительная неграмотность населения в вопросах эпидемиологии позволяют достаточно широко и произвольно трактовать степень угроз, но когда наведенный страх и ужас проходят, люди начинают задаваться не самыми приятными для властей вопросами.

Так или иначе, но несмотря на все клятвенные уверения, что карантина, подобного весенне-летнему, уже не будет, подготовка к мероприятиям идет полным ходом. Однако теперь, по всей видимости, никакого федерального аларма уже не будет. Регионы сами сепаратно будут принимать решения и о введении карантинных мероприятий, и о степени их жесткости. Федеральную власть это вполне устраивает, так как главное, чего она боится пуще всего – это хоть какой-то ответственности. Пусть и иллюзорной. Теперь вся ответственность – на губернаторах, а руководство всё в белом и как всегда ни при чём. Идеальная позиция.

При этом нужно понимать мотивы, которыми начала руководствоваться именно федеральная власть, причем не абстрактная, а совершенно конкретная – ее высшая часть. Конфетно-букетный период отношений с обществом завершился, власть все больше и сильнее прибегает к прямому террору, причем его масштаб лишь нарастает и ограничивается исключительно ресурсными возможностями. Скажем, в Хабаровске подавить протест власть не может только потому, что у нее нет достаточного ресурса на это мероприятие, а потому пока единственная доступная опция реагирования – тотальный игнор.

Однако в общем режим всё более ощутимо склоняется именно к террору, как единственному методу управления, который ему еще доступен. Коронавирус подвернулся очень удачно, но даже если его бы и не было – нашелся бы другой повод для перехода к государственному террору. По большому счету легитимность уже не беспокоит власть – последние два голосования с фантастическими фальсификациями показывают, что результат будет достигаться требуемый и в любых спущенных сверху плановых показателях. Любой намек на организованный протест или оппозиционную деятельность тоже начинает пресекаться не в пример более свирепо, чем буквально год-два ранее. Аресты, посадки и даже убийства становятся нормой. Весь набор классического диктатора типа "Дока" Дювалье. Тонтон-макуты, правда, еще не выведены на улицу, но они проходят обкатку и подготовку за рубежом – пресловутые "ихтамнет" режут сегодня головы сирийцам, но когда потребуется – точно так же будут резать их в Смоленске, Красноярске или Владивостоке. Без малейшей рефлексии. Кстати, и соколы Путина, прошедшие через карательные экспедиции в Сирии, вряд ли будут долго думать, если получат приказ бомбить террористов в каком-нибудь Архангельске. Чем поморцы отличаются от жителей Идлиба? Да ничем, тем более с большой высоты.

Карантин – это пока относительно мягкая версия тотального террора, и пока она будет проходить обкатку, так как технологии управления пока еще те, из вчерашнего дня – основанные на лжи, манипуляциях, относительно тонких методах. Сейчас это уже никому не нужно – качество управления безнадежно просело, ресурсы манипулирования истощены, а потому нужен переходный период, в течение которого произойдет перестройка системы управления. Конечно, она потребует и новых исполнителей – старые-то заточены на другие задачи. Останутся те, кто сумеет переобуться в воздухе, проявит чудеса изворотливости и дар предвидения. В общем, из имеющейся мерзости на плаву останется ну совершеннейшее отребье. Как всегда.