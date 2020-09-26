Типичная курица – Личное мнение

26.09.2020, 20:22, Разное

На очередном судебном заседании по поводу развода Телегина и Пелагии всплыла интересная подробность: адвокат хоккеиста заявила, что певица не позволяет экс-супругу видеться с дочерью.

Не договорились об алиментах? Не хочешь мне отдать всё? Хер тебе, а не дочь — не для того рожала!

По факту эта тяжба далеко не бедной женщины с бывшим мужем является мерзостью. Той самой куриной мерзостью, за которую мужчины не уважают женщин.

Я объясню.

Чем отличается настоящая женщина от набитой курицы? Легче всего такое различие увидеть в отношении к мужу.

Женщина, считая себя равноправным партнёром, ведёт себя порядочно и в отношении своего супруга. Курица же уверена, что мужчина ей постоянно должен — цветы, деньги, зачать ребёнка, платить алименты в таком объёме, чтобы самому сдохнуть с голода.

Ей нужен ребёнок. Не кури, у меня овуляция. Секс? Да — для зачатия, но нет — просто так. Ты мало зарабатываешь в этом месяце миллионов — иди убейся. И вообще — расти над собой, тупой дурак.

Ах, мы разводимся? Ну ты и сучий потрох — мама тебя таким воспитала. Хер тебе я дам разгуляться на половой свободе — алименты моей доченьке будут составлять 146% твоей зарплаты!

Хочешь увидеться с моим ребёнком? Ты дурно своим видом влияешь на сына — тебя, напоминаю, воспитала твоя мать-дура, а потому встречаться эдакому придурку с моими детьми не стоит ради их пользы. Вычеркни себя из нашей жизни, урод, но заплати за это сполна.

Пелагея судится за какую-то огромную сумму, которую, что очевидно, даже потратить на ребёнка нельзя, потому что некуда. Ну, если только золотое пальто купить или скакуна арабского — хотя, детям на скакуне скакать всё-таки рано.

Мне совершенно не жаль Телегина, поймите правильно. Чувак, который бросил свежеродившую жену, не достоин жалости. Однако намного сильнее меня бесят бытовые курицы, потому что своим поведением позорят всех нас — нормальных женщин.

Вам стыдно за поведение куриц?