Ученые сообщили, что употребление большого количества чая угрожает мужчинам раком простаты

26.09.2020, 20:17, Разное

Ученые из Великобритании проводили исследование, в результате которого пришли к выводу, что мужчинам запрещено пить много чая. Опыт экспертов Университета Глазго, где принимало участие 6000 добровольцев мужчин, длился 40 лет.

Специалисты установили, что у мужчин, выпивающих больше 7 чашек чая в день, на 50% возрастает угроза заболеть раком простаты, в сравнении с теми, кто пьет не больше трех чашек напитка. До сих пор исследователи не комментируют результаты эксперимента, планируя дополнительные исследования.

Напомним, что эксперты много раз сообщали о полезных свойствах чая. Такой напиток снижает риски образования онкологических процессов и защищает от заболеваний сердца, диабета и болезни Паркинсона.