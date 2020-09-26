 

Ученые сообщили, что употребление большого количества чая угрожает мужчинам раком простаты

26.09.2020, 20:17, Разное

Ученые из Великобритании проводили исследование, в результате которого пришли к выводу, что мужчинам запрещено пить много чая. Опыт экспертов Университета Глазго, где принимало участие 6000 добровольцев мужчин, длился 40 лет.
Специалисты установили, что у мужчин, выпивающих больше 7 чашек чая в день, на 50% возрастает угроза заболеть раком простаты, в сравнении с теми, кто пьет не больше трех чашек напитка. До сих пор исследователи не комментируют результаты эксперимента, планируя дополнительные исследования.

Напомним, что эксперты много раз сообщали о полезных свойствах чая. Такой напиток снижает риски образования онкологических процессов и защищает от заболеваний сердца, диабета и болезни Паркинсона.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Скандалы: Михаил Абызов еще посидит

11.09 / Мнение: Подразделение по борьбе с искажением исторических фактов

14.09 / Мнение: Коленопреклонение

29.07 / Эмбер Херд зачитала финальное заявление по судебному разбирательству Джонни Деппа: “Он заставил меня вновь пережить самые болезненные моменты в жизни”

08.09 / Новая неделя – новая девушка: Арми Хаммер поужинал с бывшей супругой актера Джоша Лукаса

31.03 / Мнение: Потеря близкого

04.09 / Бари Алибасов-младший заморил голодом психически больную мать в запертой квартире

01.08 / Водоканал против десанта

02.07 / Мнение: Условности

23.09 / “Я не сильно привередливая”: Настасья Самбурская пожаловалась на “проклятую” квартиру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска