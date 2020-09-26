«Ноги-ходули»: Подписчики раскритиковали Светлану Лободу за длинные ноги на фотографии
26.09.2020, 20:17, Разное
Светлана Лобода продемонстрировала подписчикам новую фотографию, где ее ноги кажутся слишком длинными. Фанаты раскритиковали артистку за «ноги-ходули» и посоветовали лучше выбирать ракурс для снимков.
На официальной странице в Instagram Светлана Лобода опубликовала пикантные снимки, на которых она запечатлена на стуле в тигровом купальнике. Образ певица решила дополнить модными очками черного цвета. Также вокалистка попросила подписчиков помочь определиться, какой снимок лучше и придумать к нему название. Публика предложила много вариантов подписи: «Одинокая пантера», «Королева вышла на охоту».
Но шквал комментариев поклонников вызвали ноги исполнительницы. Одни предполагают, что Светлана Лобода пользовалась фотошопом, а другие считают, что неестественно длинные ноги получились из-за неправильного ракурса съемки. Чтобы получился подобный эффект, кадр делают снизу, происходит искажение фигуры, создавая неестественную внешность.
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