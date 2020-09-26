Личное: “Спокойнее, чем было с ним”

26.09.2020, 20:15, Разное

Все знают, что я против разводов. Особенно пар с детьми.

Отношения зависят от ваших собственных границ, от ваших собственных ресурсов. Поэтому со следующим партнером все будет хуже, чем с этим, если только вы в полете не перестроите локус контроля. А если перестроите, так сделайте это в браке и детям не придется терять полную семью.

Дети ваши изначально не нужны другому мужчине и особенно не нужны другой женщине. Если вам кажется, что получится устроиться удобней, чем сейчас, это иллюзии. Сложностей только прибавится. Облегчение будет только сначала из-за затухания скандалов. Потом они опять возобновятся, менее частые из-за дистанции, но более продолжительные. Если же скандалы не возобновятся, вы поймете, что и при совместной жизни можно было не скандалить, если бы вы научились закрывать решето и придерживать своих Штурмана и Училку.

Первое время будет казаться, что перед вами новый мир с большим количеством романтических предложений. Это тоже иллюзия. Если вы не смогли ужиться с супругом, от которого у вас дети, вы ни с кем отношений построить не сможете. Вам придется кардинально поменяться, чтобы научиться строить отношения. Так поменяйтесь до развода, а не после.

Единственный вариант, когда развод не будет для вас злом, это когда вас бросили. Если вас бросили, если не вы, а от вас ушли, если вам предложили расстаться, не цепляйтесь. В этих отношениях для вас все закончилось и будут другие, лучше, если вы сумеете опереться на себя, а не зависнуть в гештальте.

Это единственный принципиальный вопрос – кто инициатор развода. Если вы, наверняка вы в короне бежите навстречу иллюзиям. Если ваш партнер, отпустите его без сопротивлений, не надевайте на него колпачков, и поле будет на вашей стороне. Если только вы избежите зеленого винограда. Понимаете, почему это так работает?

В редких случаях вы можете быть инициатором развода, но не пострадать. Это если вы уходите из брака не для того, чтобы найти себе новую любовь и более приятную, удобную жизнь, а для того, чтобы получить возможность для работы. Бывает иногда, что дефолт мешает развиваться. Сильно пьющий супруг, например, или депрессивный бездельник. Чаще люди врут, что они хотели бы развиваться, что им мешает супруг. Но иногда так бывает. Вот если вы расстаетесь с партнером, чтобы опереться на себя и работать, вы не проиграете из-за развода. Но вы должны быть готовы к самостоятельности и к труду. Не в иллюзиях готовы, а на самом деле.

По письмам женщин, думающих о расставании с отцами детей, всегда видно, что их ждет. Не нужно быть пифией. Это видно по размеру их короны и по динамике ее роста.

Тем более, что бросив отца детей, корона получает первое время много сладкого корма и растет как на дрожжах.

flyingdorothy

Здравствуйте, Эволюция!

Хочу рассказать о своей ситуации.

О себе. Мне 29. Есть сын 6 лет. Есть работа, кредит, квартиры своей нет.

С отцом ребенка прожили 7лет в гражданском браке. Ушла. Пил, внимания не уделял и т.д. После ухода чувствовала себя хорошо, постаралась это провернуть максимально чисто, ни в чем не обвиняла.

И как бы ожидала, что бывший скажет “катись”. А он собственно все наоборот начал делать. Писать, звонить, уговаривать. Предложение сделал.

(Понятно, почему она чувствовала себя хорошо? Потому что он стал писать, звонить и уговаривать. Из-за этого она приосанилась, корона пошла ввысь, и ей стало казаться, что она – очень даже востребованная женщина, перед которой – большие перспективы)

Я бы может и вернулась, но меня напрягает одна вещь. Ему ребенок нужен только в комплекте со мной. За год ни разу не забрал сына на выходные, с деньгами тоже жмется, ссылается на тяжелое финансовое положение, хотя не скажу, что оно у него такое уж тяжелое.

(Ушедшие женщины всегда почти ждут, что бывший муж будет спонсором и воскресной нянькой, будет подтаскивать корм, пока они строят свою отдельную жизнь. А мужчины наоборот сокращают финансирование)

И получается как-то слова с делом расходятся. С ним в быту тяжело было, и разборки и драки были. Я, конечно, тоже не сахар. Но если возвращаться, то надо брать ипотеку, жениться. А я ему не доверяю. И не понимаю что правильно. Вроде я уехала, ребенка поволокла куда-то, что не гуд. А с другой стороны смысл всего, если у меня от наличия или отсутствия бывшего меняется только давление на мой мозг.

(Она пока не знает, что такое его отсутствие. Он пока уговаривает ее возвращаться, постоянно кормя ее корону. А вот когда он махнет рукой и найдет себе другую, ее голодная корона будет есть ей мозг. И обратите внимание на ее основную претензию “мало вложений”. Денег дает, но мало. Она будет искать мужчину, который захочет вкладываться побольше в нее и ее сына от другого. К самостоятельности она не готова)

Попробовала у бывшего побыть неделю, потом сбежала, повод надумала какой-то. Он вроде старается быть милым, но это по сравнению с тем, что было раньше, то есть не орёт по любому поводу, не пьет каждые выходные до беспамятсва. И если честно я не хочу с ним жить. Не знаю насколько это правильно, он мне говорит, что легко рушить, а надо строить, надо стараться, а я не хочу. Уже прямо говорила, что не люблю, не хочу вместе жить, а он делает вид, что это временно, и это у меня за*б.

(Здесь еще и кровью корона кормится. Так приятно ему мстить за все семь лет нелюбви и упиваться своей силой)

Попробовала на свидание с другим сходить, думала может мне мерзко станет и захочется к бывшему, а нет. Вполне себе весело и прикольно. Страшно только, после семи лет с одним человеком.

(Секс-онли вообще вещь прикольная)

И, собственно, вопрос. Стоит ли пытаться вместе жить, потому что общий ребенок, хотя мне не хочется? Надо ли это стерпится-слюбится?

(Автор сама закладывает в свой вопрос нужный ей ответ)

Он предлагает начать жить по-новому, по-старому ему тоже не надо и прочее. Но что-то это похоже на лажу. Я вообще не понимаю его логику: звать меня и забивать на ребенка…

(Логика простая. Освобождать выходные для сексуальной жизни бывшей супруге не хочется. А ей бы хотелось такого удобства. И хорошие отцы действительно идут на это, чтобы видеться с детьми. Партнер автора – не очень хороший отец. Но чужой мужчина вряд ли будет хорошим отчимом)

Мне и этот уход дался не легко и не сразу, и мне сейчас спокойно. Да, одна с ребенком, ничего толком не нажила, но мне спокойнее, чем было с ним.

(Спокойно, когда бывший круги наматывает вокруг, а под окнами постепенно выстраивается воображаемая очередь из новых. Корона сыта, потому и спокойно. Но это ненадолго)

Спасибо за всё, что вы есть!