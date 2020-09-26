Протестовавшие против ношения масок в Лондоне получили ранения в столкновении с полицией

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26.09.2020, 20:08, Новости дня

В Лондоне прошли протесты против ношений масок для защиты от коронавируса, несколько полицейских и гражданских получили ранения.

На акции протеста на Трафальгарской площади собрались около 10 тыс. человек, протестующие прошли в сторону Гайд-парка, передает РИА «Новости».

Полиция посчитала это нарушением общественного порядка, и потребовала от митингующих разойтись. Правоохранители подчеркнули, что большое скопление народа подвергает всех собравшихся опасности, поскольку позволяет коронавирусу легче распространяться.

«К сожалению, некоторые полицейские были ранены при взаимодействии с людьми», – сообщили в полиции.

Также ранения получили участники акции, сообщили британские СМИ. Медики оказали им первую помощь на месте.

В конце лета и в начале осени в Берлине также проходили акции протеста против политики властей, направленной на борьбу с пандемией коронавируса. На одной из них, по разным подсчетам, собралось до 18 тыс. человек.

Полиция Берлина также комментировала видео с 60-летней женщиной, избитой на демонстрации. Правоохранители заявляли, что та оказала сопротивление при задержании и была «легко ранена».



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