Москва пахнет клубникой – Личное мнение

26.09.2020, 19:59, Разное

По Петровке шла женщина. Высокая, плечистая, пропащая. Её некогда белое пальто было облёвано накануне то ли самой женщиной, то ли её собутыльниками. Женщину звали Настей.

Вчерашний день и последующую за ним ночь Настя помнила смутно. Да, пили. Был повод, даже два: у Насти дочь вышла замуж, а у Михалыча умерла мать. Насте запретили появляться на свадьбе, Михалычу — на похоронах.

Собрались у палатки с колбасами за Курским вокзалом. «Я мать! Я её родила! Я что алкашка какая-то? Все бухают, а Кулакова с бокалом шампанского — сразу алкашка», — плакала Настя, допивая второй стакан.

Пришла Машка, потом — Виталик, а с ним — толстая и некрасивая девка, которая подчёркнуто не курила.

«Я раньше тоже не курила. Только кальян», — зачем-то поведала девке Настя, выпуская изо рта табачный дым.

«Эй, ты! Не видишь, что ли: человек не курит? Ты кто такая — в лицо некурящему человеку дымить?» — ни с того, ни с сего взъелся на Настю Виталик, схватив её за грудки.

«Кто я такая? Я?! Я балерина! Я великая русская балерина! Я танцевала на всех сценах мира!» — попыталась отчеканить Настя, но язык её уже предательски заплетался. Она посмотрела Виталику прямо в глаза, но дым всё-таки выпустила вниз.

Виталик отступил, презрительно посмотрел на Настю и сплюнул: «Ага, балерина. От слова «балять».

Все загоготали: и Михалыч, и Машка, и Виталик, и его толстая и некрасивая девка. Настя отхлебнула коньячного напитка и тоже рассмеялась.

Потом ещё пили, закусывая шоколадкой и купленным по акции сервелатом. Настя развеселилась, скинула сапоги, показала друзьям искривлённые стопы с шишками и гордо произнесла: «Так выглядят ноги русской балерины!»

После она, кажется, крутила пируэт. Все хлопали и смеялись. Это было приятно.

В какой-то момент Настю рвало, а из-под ног уплывал почему-то уже кафельный пол. «Откуда на улице кафель?» — то была последняя мысль, которую Настя помнила.

И вот теперь — утро, Петровка, и вокруг — никого: ни машин, ни людей. Одна она — великая русская балерина — в чистом и пустом городе. Странно, необычно, и в воздухе пахнет клубникой.

«Москва пахнет клубникой», — подумала Настя, не заметив, как дошла до Большого театра. «А я здесь танцевала», — произнесла она вслух себе самой.

«Я знаю», — услышала Настя у себя за спиной мягкий женский голос и обернулась. В двух шагах от неё стояла дама. Нет, не дама в смысле «женщина», а самая настоящая дама. В прямом смысле слова.

Княгиня, графиня, королева — Настя с перепоя не могла подобрать слов, передающих всё великолепие стоящей перед ней женщины.

Женщина была одного с Настей роста: высокая, статная, тоже — в белом пальто — только новом, шикарном и безукоризненно чистом. На вид даме было чуть больше шестидесяти. Её седые волосы были собраны в благородный пучок, перевязанный светло зелёной шёлковой лентой: в тон глаз, наверное.

«Анастасия», — представилась Настя и зачем-то поправила волосы.

«Я знаю. Меня тоже зовут Анастасия», — ответила богиня. Её голос вдруг показался Насте ужасно знакомым. Она слышала его много раз.

«Вы здесь работаете?» — спросила Настя, кивнув в сторону театра.

«Главным балетмейстером», — утвердительно кивнула женщина, и протянула Насте красивую руку. На одном из её пальцев сверкнул красивейший изумруд. — Анастасия Викторовна Кулачкова».

Настя хотела было ответить на рукопожатие, но, посмотрев на свою красную, грязную ладонь, от которой, наверное, всё ещё разило блевотиной, передумала и сунула руку обратно в карман.

«Да, это я. Анастасия Викторовна Кулакова», — со спокойным достоинством произнесла Настя, но в душе возликовала тому, что богиня её узнала.

«И я», — ответила женщина, и её красивое, породистое лицо вдруг стало таким печальным, таким непередаваемо грустным, что Насте сильно-сильно захотелось заплакать, но она сдержалась.

«Не понимаю», — сказала Настя, и всё-таки заплакала.

«Я — та, кем ты могла бы стать. Вчера был последний день твоей жизни, Настя. Ты умерла в 23:35 по Москве от инсульта. Добро пожаловать в ад».

Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно.