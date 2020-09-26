Мнение: Лень и четырёхдневка, процент накопителей в России и самозачистка банков

26.09.2020, 19:55, Разное

1. Продолжается обсуждение идеи Дмитрия Медведева о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. С одной стороны, опыт массовой удалёнки в период коронавируса и вправду поддерживает эту вековую мечту. Тем не менее эксперты преисполнены пессимизма – они обвиняют нас в лености и в неумении отдыхать:

https://lenta.ru/news/2020/09/22/four_days/

Введение четырехдневной рабочей недели в России может стать проблемой из-за отношения граждан к работе и отдыху. Ее телеканалу «Звезда» объяснил социальный психолог Александр Шахов.

По его словам, в российском культурном коде заложено негативное восприятие труда. Это отчетливо прослеживается, например, в сказках про Емелю и Илью Муромца. В пословицах часто можно встретить мысль о тяжести работы, а не о том, что это может приносить удовольствие. «Это и определяет отношение к труду, желание и мотивацию работать», — сказал психолог, отметив, что сначала гражданам необходимо полностью поменять подобные взгляды, а уже потом думать о переходе на четырехдневку.

Россиянам также нужно изменить представления об отдыхе, потому что сейчас он ассоциируется с пассивностью. <…>

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к алкоголизации населения.

Пятидневную неделю с четырьмя рабочими днями и одним выходным, как известно, пытались ввести в СССР в начале первой пятилетки… но что-то не заладилось. Уже через два года пятидневку отменили, а окончательно эксперименты с тотальным переформатированием рабочей недели прекратили в 1940 году:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятидневка

На эту тему есть старый советский анекдот:

Ленин с Дзержинским стоят на броневике. Ленин вещает в толпу:

Ленин: Товарищи, сперва установим пятидневную рабочую неделю и восьми часовой рабочий день!

Толпа рабочих: Ура!!!

Ленин: Затем мы сделаем четырёхдневку и семичасовой рабочий день!

Толпа рабочих: Ура!!!

Ленин: Товарищи, потом мы сделаем трёхдневную рабочую неделю, а работать будем уже по пять часов!

Толпа рабочих: Ура!!! Да здравствует революция! Ле-нин! Ле-нин!

Ленин вполголоса Дзержинскому: Вот видите, Феликс Эдмундович, архиленивый народец нам достался.

2. Результаты опроса россиян обнадёживают — уже почти половина населения считает нужным копить деньги:

https://lenta.ru/news/2020/09/23/pension/

Россияне решили сами копить на пенсии. В необходимости таких долгосрочных накоплений уверены 40 процентов жителей страны. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, которое поступило в «Ленту.ру».

Четверть опрошенных считают, что копить деньги нужно на образование детей. Пятая часть респондентов заявили, что сбережения необходимы на покупку недвижимости. Половина участников опроса уверена, что откладывать необходимо на случай непредвиденных обстоятельств. Только 14 процентов не считают нужным делать долгосрочные накопления.

Исследование показало, что 25 процентов россиян откладывают деньги с каждой зарплаты, 13 процентов пополняют накопления несколько раз в год, например, когда получают премии. Столько же респондентов копят деньги только на конкретную цель — отпуск или крупную покупку. Не делают накопления 54 процента жителей страны.

Итак, как минимум 46% граждан поняли и приняли главную идею капитализма: накопление и преумножение капитала.

3. Бывший замруководителя ЦБ заявил, что чистка банковской системы в России далеко ещё не закончена:

https://ria.ru/20200925/banki-1577701717.html

Как предупредил глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов, в ближайшие три года закроются около ста отечественных банков. Надо отметить, что с 2013-го ЦБ расчищал рынок от слабых игроков, потратив на это свыше 70 миллиардов долларов. В итоге число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое.

По словам Сухова, кризис продолжит этот процесс. Причем около трети банков уйдут с рынка добровольно, без вмешательства ЦБ. Еще около десятка, по мнению главы АКРА, поглотят более крупные игроки. Схожие прогнозы — у рейтингового агентства “Эксперт РА”. По их подсчетам, за год лицензии отзовут почти у сорока кредитных организаций.

Чем меньше будет слабых банков, тем лучше будет репутация системы в целом, и тем больше будет размер оставшихся.

Пока в сотню крупнейших банков мира, — как по общей величине активов, так и по рыночной капитализации, — из российских банков входит только Сбер (60-е и 18-е место соответственно):

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_banks

Меня, миноритария Сбера, это радует. Тем не менее очевидно, что для такой большой и мощной экономики, как Россия, этого мало. Крупных банков должно быть больше, их капитализация должна быть выше.