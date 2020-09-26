Доктор Александр Мясников рассказал об ошибках здорового питания

26.09.2020, 19:53, Разное

Доктор Александр Мясников в выпуске на YouTube-канале рассказал о важных ошибках, которые совершают люди, соблюдающие здоровое питание. Он отметил, что в смузи много сахара, а микрофлоре кишечника не приносит пользу кисломолочная продукция с длительным сроком хранения.

Врач рассказал, что конфеты из кокоса, «кофе для похудения», кукурузная полента, кукурузные хлопья, специальные йогурт, кефир, батончики многие люди считают правильным питанием. Но специалист подчеркивает, что в кисломолочной продукции, которая имеет долгий срок сбережения, не может быть пробиотиков, она просто не приносит пользы организму из-за длительного срока хранения. Александр Мясников считает, что популярный «кофе для похудения» просто маркетинговый ход.

Также специалист напомнил о ценности клетчатки фруктов и заявил, что от кукурузных хлопьев из рафинированной муки нет никакой пользы, также как и от кукурузной поленты, которую нужно варить 5 минут. Эксперт разъяснил информацию о продуктах, где вместо сахара используют фруктозу, считая, что такая еда приносит пользу. Но фруктоза тоже способна вызывать выброс инсулина, устойчивость к нему и не предохраняет от развития диабета.