Доктор Александр Мясников рассказал об ошибках здорового питания

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26.09.2020, 19:53, Разное

Доктор Александр Мясников в выпуске на YouTube-канале рассказал о важных ошибках, которые совершают люди, соблюдающие здоровое питание. Он отметил, что в смузи много сахара, а микрофлоре кишечника не приносит пользу кисломолочная продукция с длительным сроком хранения.
Врач рассказал, что конфеты из кокоса, «кофе для похудения», кукурузная полента, кукурузные хлопья, специальные йогурт, кефир, батончики многие люди считают правильным питанием. Но специалист подчеркивает, что в кисломолочной продукции, которая имеет долгий срок сбережения, не может быть пробиотиков, она просто не приносит пользы организму из-за длительного срока хранения. Александр Мясников считает, что популярный «кофе для похудения» просто маркетинговый ход.

Также специалист напомнил о ценности клетчатки фруктов и заявил, что от кукурузных хлопьев из рафинированной муки нет никакой пользы, также как и от кукурузной поленты, которую нужно варить 5 минут. Эксперт разъяснил информацию о продуктах, где вместо сахара используют фруктозу, считая, что такая еда приносит пользу. Но фруктоза тоже способна вызывать выброс инсулина, устойчивость к нему и не предохраняет от развития диабета.



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