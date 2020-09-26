Ученые назвали основной симптом приближающегося инсульта

26.09.2020, 19:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили симптом, являющийся предвестником приближающегося инсульта. По словам исследователей, профилактическую терапию следует начать уже в ближайшие часы после его проявления.

Как информировали ученые, представляющие Оксфордский университет, наступлению инсульта часто предшествует транзисторная ишемическая атака (ТИА), длящаяся обычно не более пяти минут и не повреждающая мозг. В процессе исследования они провели анализ данных 2416 человек, которые перенесли ишемический инсульт. Результаты аналитической работы показали, что у 549 исследуемых перед кризом было зафиксировано проявление ТИА. При этом 17% перенесли её непосредственно в день инсульта, 9% – накануне, а 43% – еще за неделю до кровоизлияния. Таким образом специалисты выявили, что данный предупреждающий симптом может появится за несколько дней до инсульта, давая знать о необходимости проведения экстренных мер терапии. К слову, исследователи упомянули, что о транзисторной ишемической атаке как о предвестнике серьезного инсульта медикам было известно и ранее, однако период проведения необходимого обследования больных определено не было.

“Это исследование показывает, что время проведения терапии имеет решающее значение, ее следует начинать в течение нескольких часов после ТИА, чтобы предотвратить более серьезные последствия”, – резюмировал один из авторов исследования, доктор Питер М. Ротвелл. Об этом пишет ScienceDaily.