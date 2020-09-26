Вдовец Валентины Легкоступовой уехал в Турцию

26.09.2020, 19:53, Разное

Юрий Фирсов, вдовец Валентины Легкоступовой, улетел в Турцию принимать участие в регате. Для него яхтинг – это главный источник дохода.

Коллега Юрия Фирсова рассказала, что тот находится на регате с 26 сентября, а поездка была спланирована. Благодаря работе бизнесмен хочет преодолеть мысли о кончине супруги. Коллеги не разговаривают на тему смерти Валентины Легкоступовой, чтобы еще больше не травмировать Юрия Фирсова, которому часто звонят телевизионщики, предлагая деньги за «интервью-исповедь», но тот отказывается.

К слову, Юрий Фирсов в одном из интервью рассказывал, что в опечатанной квартире жены находятся его вещи. Он заявляет, что не планирует предъявлять свои права на имущество покойной жены, но хочет забрать свой рюкзак, где лежат его деньги. Но Феликс Царикати, друг Валентины Легкоступовой, на программе «Человек и закон» заявил, что дочь артистки считает, что в рюкзаке нет денег, там находятся драгоценности, которые по его предположению взял с собой вдовец.

Напомним, что Валентина Легкоступова умерла в результате черепно-мозговой травмы из-за падения в ванной. Но позже правоохранительные органы возобновили проверку дела артистки, так как одна из экспертиз показала насильственный характер смерти погибшей.