Работники Минского тракторного завода выступили за выборы настоящего президента Беларуси

26.09.2020, 19:50, Новости дня

Сотрудники Минского тракторного завода потребовали провести в Беларуси новые выборы президента. Их обращение опубликовал Telegram-канал “Мая краіна Беларусь” 26 сентября.

“Нас запугивают и увольняют, лишают премии лишь за то, что мы можем думать и не боимся осуждать увиденное. Мы требуем прекратить беспредел и фарс”, – заявили работники.

Они потребовали прекратить насилие и призвали причастных к ответственности провести честные и открытые выборы.

“Требуем открытых честных выборов. Выборов настоящего президента. Президента, который не будет прятаться за черными масками. Президента, чьи руки не будут по локоть в крови собственного народа. Даже после самой темной ночи наступает рассвет”, – говорили рабочие.

Крупнейшие предприятия и заводы Беларуси участвовали в забастовках, выражая несогласие с результатами президентских выборов и последующим жестким разгоном протестующих. Коллектив МТЗ в Беларуси 17 августа присоединился к общенациональной забастовке. На нее вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, предприятий “Гродножилстрой” и “Гроднопромстрой”.

Рудники “Беларуськалия” в этот день прекратили добычу руды. В ответ на эту акцию президент Беларуси Александр Лукашенко обещал заменить бастующих рабочих “Беларуськалия” украинскими шахтерами.

Массовые акции протеста в Беларуси начались с 9 августа и продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.