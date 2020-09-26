 

В Германии отправили в отставку главу военной контрразведки, отвечавшего за борьбу с правым экстремизмом в бундесвере

26.09.2020, 19:50, Новости дня

Руководитель службы военной контрразведки Германии (MAD) Кристоф Грамм в октябре уходит на пенсию, об этом 24 сентября сообщила пресс-служба министерства обороны.

В обязанности Грамма входило распознавание экстремистских тенденций в бундесвере на ранней стадии и выявление лиц, причастных к крайне правым сетевым структурам.

“Новый этап в борьбе против экстремистских тенденций в бундесвере и в деле модернизации MAD требует дополнительных усилий и динамики”, – сказано в сообщении минобороны ФРГ.

Преемник Грамма будет назначен в ближайшее время.

Der Spiegel сообщил, что в правительстве считают провальной работу контрразведки. Решение об отставке главы ведомства было принято после его встречи с министром обороны Анннегрет Крамп-Карренбауэр.

26 сентября Грамм, возглавлявший контрразведку с 2015 года, отправил письмо сотрудникам MAD, в котором заявил, что ожидал увольнения, пишет Der Spiegel.

Издание напоминает, что Грамм отрицал существование экстремистских течений в немецкой армии даже после того, как весной 2017 года был пойман с поличным офицер, которого обвинили в подготовке теракта.

Летом 2020 года минобороны расформировало элитное подразделение бундесвера KSK, которое, по данным ведомства, попало под влияние правых экстремистов и неонацистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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