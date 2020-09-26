 

Найдены черные ящики разбившегося под Чугуевом Ан-26

26.09.2020, 19:50, Новости дня

Из-под обломков самолета Ан-26, который упал в районе Чугуева Харьковской области, достали бортовые самописцы. Об этом вечером 26 сентября заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер, сообщает “Укринформ”.

“Насколько мне известно, бортовые самописцы изъяты, они еще не исследованы. Я точно знаю, что за 45 секунд – минуту перед падением с управляющим полетами общался летчик, они обсуждали возможности посадки”, – сказал Кучер.

Он выразил надежду, что черные ящики в ближайшее время будут расшифрованы.

Доступа к самописцам не было, пока на месте крушения работали с телами погибших, говорили в Кабинете Министров.

Сейчас с места катастрофы уже забирают обломки самолета. Работает тяжелая техника, включая кран. Части самолета везут на территорию воинской части в Чугуевском районе, информирует агентство.

Самолет Ан-26 упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева 25 сентября около 21.00. На борту самолета находилось 27 человек: семеро военнослужащих и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

25 человек погибли. Двое курсантов незадолго до падения самолета смогли выпрыгнуть. Один из них получил тяжелые травмы и 26 сентября умер в больнице, жизни второго выжившего угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине разбился в стороне от взлетно-посадочной полосы.

26 сентября в Украине объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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