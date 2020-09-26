 

“Происходит что-то страшное”. В Крыму пересохла река, питавшая крупное водохранилище

26.09.2020, 19:50, Новости дня

В Белогорском районе аннексированного Россией Крыма пересохла река Танасу, правый приток реки Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище. Об этом сообщает издание “Крым.Реалии” 26 сентября со ссылкой на местных жителей.

По информации издания, до середины сентября в реке было небольшое количество воды. В третьей декаде сентября река высохла полностью.

Кроме того, в селе Кирпичное Белогорского района полностью высох пруд, куда на водопой ходил скот. Местные жители в этом пруду ловили рыбу.

“Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает сохранившиеся водные объекты. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш ставок. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное, и это пугает нас. С каждым днем мы все более обеспокоены ситуацией с водой”, – рассказал изданию “Крым.Реалии” житель села Кирпичное на условиях анонимности.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе 2020 года допустил возможность поставок пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым, если на полуострове произойдет гуманитарная катастрофа.

Из-за нехватки воды на оккупированном полуострове Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа перевели на ограниченный график подачи воды. Уровень воды в Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах упал до критического.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Мария Порошина призналась, что уже не надеется выйти замуж

25.09 / «Независимый общественный мониторинг» подвел итоги ЕДГ

26.06 / Геращенко заявил, что вырубка леса и наводнение – “два отдельных вопроса”

27.08 / Власти Невады задержали россиянина за попытку кражи данных у американской компании

04.09 / ЕС решил не включать Лукашенко в санкционный список из-за Германии

05.07 / Губернатор Мэриленда осудил снос памятника Колумбу в Балтиморе

09.07 / Грызлов заявил, что позиция Украины в вопросе обмена удерживаемыми лицами “существенно затормозит процесс”

31.08 / Охлобыстин назвал Новороссийск «страшным городом»

15.09 / Нарышкин резко отреагировал на сообщения о «вмешательстве» РФ в выборы США

23.09 / Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска