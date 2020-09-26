 

Франция предложила Украине помощь после авиакатастрофы

26.09.2020, 19:48, Новости дня

Париж предложила Киеву помощь поле крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, об этом сообщило французское министерство иностранных дел.

«Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции с Украиной, которая является партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной в этих обстоятельствах», – цитирует РИА «Новости» представителя МИД Франции.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

В качестве основных версий госбюро расследований Украины (ГБР) рассматривает неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за полет лиц, а также ненадлежащее техобслуживание борта и подготовку к полету.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / «Умная» голландская маска поможет не только медикам и больным, но и пожарным

30.08 / Участники акции протеста в Минске напали на автомобиль милиции

09.09 / Евросоюз продлевает санкции против России за аннексию Крыма 

17.08 / Белорусам в гороскопе на госканале предсказали победу над «сильным соперником»

06.09 / Саакашвили обещал раскрыть план возвращения в Грузию

05.08 / Астероид с футбольное поле пролетел мимо Земли

30.07 / В Виннице задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине

02.07 / В РФ выздоровели 64,8% заболевших коронавирусом

23.07 / Комитет представителей православных церквей при ЕС осудил решение по Айя-Софии

03.09 / В КБР для медиков закупили 2,5 тыс. компьютеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска