Франция предложила Украине помощь после авиакатастрофы

26.09.2020, 19:48, Новости дня

Париж предложила Киеву помощь поле крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, об этом сообщило французское министерство иностранных дел.

«Выражаем соболезнования семьям и родственникам погибших, а также искреннюю солидарность Франции с Украиной, которая является партнером. Франция готова предоставить Украине любую помощь, которую она сочтет полезной в этих обстоятельствах», – цитирует РИА «Новости» представителя МИД Франции.

В Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

В качестве основных версий госбюро расследований Украины (ГБР) рассматривает неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за полет лиц, а также ненадлежащее техобслуживание борта и подготовку к полету.