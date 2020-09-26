 

В Сирии взорвалась заминированная машина, погибли двое детей

26.09.2020, 19:48, Новости дня

Взрыв заминированного автомобиля в Сирии унес жизни двух детей и пятерых взрослых, происшествие случилось в городе рас-эль-Айн, сообщают информационные агентства.

«Семь человек погибли, в том числе два ребенка, в результате взрыва заминированного автомобиля на южном въезде в Рас-эль-Айн в провинции Хасеке», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентства SANA.

Рас-эль-Айн находится на севере Хасеке, он контролируется турецкой армией и лояльных им сирийским подразделениям.

18 августа в Сирии произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-майор ВС РФ Вячеслав Гладких, сообщали СМИ. Тогда ранения также получили три других военнослужащих.



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