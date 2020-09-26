Белоруссию признали бессильной перед санкциями Европы

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26.09.2020, 19:43, Разное

Пока аналитики не могут с уверенностью сказать какие последствия вызовет отказ европейских держав признать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Существует вероятность, что это лишь громкие слова, которые не приведут ни к каким результатам.

Впрочем, есть и другой вариант. Все чаще эксперты задумываются о том, какие еще санкции Евросоюз может ввести в отношении Белоруссии. Даже узкие политические меры, такие как внесение отдельных личностей в черные списки, могут повлиять на экономику страны, поскольку де-факто это будет означать осложнение любой хоть сколько нибудь серьезной инвестиционной деятельности в стране со стороны западных компаний.

Экономические санкции, затрагивающие целые секторы экономики, могут стать еще более весомым ударом по благополучию Белоруссии. Впрочем, считают специалисты, вряд ли европейцы пойдут на этот шаг, поскольку ударит он, в первую очередь, по простым гражданам, а не по политикам.

Как бы то ни было, аналитики сходятся во мнении, что дать симметричный ответ на любые ограничительные меры Белоруссия будет просто не в состоянии. Минск может ввести разве что санкции в отношении Польши и Литвы.

Впрочем, и эту меру белорусским властям придется применять очень осторожно. “Это обоюдоострое оружие, оно ударит и по нашим людям, которые на этом зарабатывают и на этом экономят”, – напомнил руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.

Состояние белорусской экономики таково, что Минск просто не в состоянии ввести такие ответные санкции, которые бы сильнее ударили по иностранным оппонентам, а не по собственным гражданам. “Ответить можно довольно болезненно для соседних стран, но это будет и выстрелом себе в ногу в политическом плане, – заключил эксперт.



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