За несвоевременное крещение ребенка российские семьи будут ставить на учет, как неблагополучные

26.09.2020, 19:27, Разное

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что со следующего года несвоевременное крещение детей будет считаться одним из признаков неблагополучной семьи.

По словам Кузнецовой, гарантировав в стандартной декларации детям право на жизнь, ее составители проигнорировали «не менее важное право на сохранение бессмертной души» – то есть, это нарушает базовые права ребенка.

– Этого положения нет в конвенции ООН, но оно будет соблюдаться в России. Я говорю о сохранении души, об ответственности перед Богом за своего ребёнка. Сейчас очень многие семьи затягивают с крещением, иногда откладывают его до наступления трагических последствий. Есть и такие, кто вообще отказывается от этого, нарушая тем самым право ребёнка на сохранение бессмертной души – не менее важное, чем право на жизнь, – сказала она.

Для реализации новой нормы планируется совместно с IT-отделом Московского патриархата создать электронный реестр информации о религиозных обрядах, который будет в режиме реального времени представлять органам опеки сведения о том, прошёл ли ребёнок крещение. Если этот проект задержится в реализации, на первых этапах достаточно будет предоставить справку о крещении.

– Будем запрашивать, будем учитывать, – пообещала Кузнецова. – Если есть какие-то объективные причины, например, ребёнок много болеет, то конечно, можно будет позволить и отсрочки какие-то, но всё это должно подтверждаться документально. Отказ должен быть тоже мотивированным, чтобы не было каких-то надуманных поводов. У нас в стране, к сожалению, ещё есть атеисты. Учитывая действующие законы, пока что это их личное дело. Но я хочу опдчеркнуть, что они не имеют право отказывать своему ребёнку в соблюдении его прав и сохранении его души, поэтому подобные убеждения родителей, аморальные на мой взгляд, причиной для отказа не будут считаться. А если родители алкоголики, то что, они и ребёнка могут спаивать? Достаточно просто подумать. Здесь та же ситуация.