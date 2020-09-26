Джулия Коц: «Помогайте тем, кто одинок»

26.09.2020, 19:10, Новости дня

Новый фильм «Инез & Даг & Кира» (Inez & Doug & Kira) поставила режиссер-дебютант Джулия Коц (Julia Kots по собственному сценарию. Она же выступила как монтажер и продюсер.

Джулия эмигрировала с семьей в США из Харькова, когда ей было 10 лет. Сначала Джулия жила в Бруклине, затем переехала в Манхэттен.

Режиссер Джулия Коц

Мировая премьера фильма состоялась осенью прошлого года на кинофестивале в Вудстоке. 29 сентября кинокомпания 1091 Pictures, специализирующаяся на дигитальной дистрибуции независимого кино, сделает фильм «Инез & Даг & Кира» доступным подписчикам сервиса «видео по заказу» (VOD).

Эта низкобюджетная камерная драма, действие которой, в основном, ограничено интерьером дома, и где основная смысловая нагрузка ложится на диалоги. Героиня фильма Инез, страдающая биполярным расстройством, кончает жизнь самоубийством. Почему? В чем причина ее трагического решения? Кира, сестра-близнец Инез, и жених Киры Даг пытаются докопаться до истины в этой загадочной истории.

«Инез & Даг & Кира»

В роли Дага выступил Майкл Чернус («Люди в черном 3», «Человек-паук: Возвращение», «Капитан Филлипс»), Инез сыграла Тони Сайпресс (телесериалы «Герои» и «Помнить все»), а Киру – Талиа Тисфилд («Вице-президент», «Кевин подождет»).

«Инез & Даг & Кира»

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» побеседовал с режиссером Джулией Коц по видеосвязи Google Meet.

Олег Сулькин: Джулия, скажите, дома вы говорите по-русски?

Джулия Коц: Моя мама вышла замуж за венгра, дома мы говорим, в основном, по-английски.

О.С.: У вас кто-то еще в семье имеет отношение к кино?

Д.К.: Нет, мама работала инженером, бабушка – врачом, дедушка – физиком.

О.С.: Я прочитал, что ваш фильм показывался 21 февраля на фестивале Big Apple в Нью-Йорке, то есть в самый момент начала пандемии коронавируса в Америке и введения ограничительных мер. Как дальше развивались события с прокатом фильма?

Д.К.: Обычно фильмы, такие как наш, показываются на фестивалях на протяжении примерно года. Мы показали его в последний раз в начале марта на кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе. Фестиваль прервали из-за пандемии, и на этом для нас все остановилось. Запланированные фестивали один за другим отменялись или переносились. На сентябрь и октябрь у нас намечены пара виртуальных показов, которые фактически совпадают с началом проката. То есть пандемия существенно подкосила наши планы. Ведь для таких скромных фильмов, как мой, людская молва и живое фестивальное общение, включая сессии вопросов и ответов со зрителями, очень важны. Если ты в одиночестве просидел много часов в монтажной, то заинтересованная реакция публики – лучшее вознаграждение. Но, увы, этого мы оказались лишены.

О.С.: При всех отрицательных моментах оказался ли этот опыт хотя бы в чем-то полезен?

Д.К.: Да, все познается в сравнении. Мне посчастливилось. Удалось вовремя завершить съемки и монтаж. А каково тем моим коллегам, кого пандемия парализовала посреди съемочного процесса, когда платежи сделаны и актеры законтрактованы. Они все потеряли, ведь спустя полгода вернуться на площадку очень сложно. Условия кардинально изменились, появилось множество новых правил, что многократно удорожит стоимость кинопроизводства.

О.С.: Когда я увидел название фильма, в памяти тут же возникло похожее название. Давняя комедия Пола Мазурски называлась «Боб & Кэрол & Тед & Элис». Впрочем, там две пары героев, а у вас – трио.

Д.К.: Да-да, а еще были фильм «Марта, Марси Мэй, Марлин» иполучившая премию «Тони» пьеса Кристофера Дюранга «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь». Сказать по правде, «Инез & Даг & Кира» – рабочее название. Мы долго искали другое. Я даже разослала всей съемочной группе и друзьям просьбу подыскать другое название, за что я обещала угостить выпивкой. Но как вы понимаете, ничего лучше никто не предложил. Я не в восторге от названия, но оно точно передает идею любовных и токсичных отношений наших трех героев. Кроме того, акроним названия, IDK, на слэнге текстовых месседжей означает I Don’t Know (Я не знаю). Это получилось случайно, но обрело какой-то дополнительный смысл. Ведь Даг не знает, почему Инез решила уйти из жизни.

О.С.: Инез страдает биполярным расстройством, зритель также увидит сессии групповой терапии «анонимных алкоголиков», где она знакомится с Дагом. Вам пришлось специально исследовать тему психических расстройств и алкоголизма?

Д.К.: Это все придумано мною, хотя и вобрало частички собственного опыта и разрозненные впечатления от рассказов друзей и знакомых. Одна из моих подруг страдает биполярным расстройством. Я попросила ее прочитать сценарий, и она дала мне дельные советы, которые я учла. Любопытно, что, когда я рассказывала о проекте своим друзьям, некоторые из них признавались в чем-то, что до этого скрывали. Один много лет принимает антидепрессанты, у другой брата положили в психиатрическую больницу. Эти проблемы очень распространены в обществе, но о них по-прежнему не принято вслух говорить, поскольку они относятся к табуированным темам. И я надеюсь, что мой фильм поможет открытой дискуссии на эти темы.

О.С.: Вы заканчиваете картину строчкой с контактной информацией службы по предотвращению самоубийств. Ваш фильм игровой, вымышленная история, и этой информацией вы сближаете его с реальностью. Это, как если бы экранизацию «Отелло» закончить строчкой контактов службы по предотвращению семейного насилия.

Д.К.: (смеется). Мой фильм не прост. И я не предлагаю пути предотвращения самоубийств. Мой подход несколько мрачен для этого. В картине нет носителей абсолютной истины, все герои совершают плохие поступки. И я подумала, что было бы правильно указать возможность спасения для тех, кто переживает тяжелую полосу своей жизни.

О.С.: В фильме три измерения – настоящее время, флэшбеки и сны Дага. Они переплетаются самым прихотливым образом. Как вы структурировали фильм, по какому принципу?

Д.К.: На каждый эпизод я составила отдельную карточку, и эти карточки разных цветов разложила на полу. Для наглядности карточки-флэшбеки, например, были зеленые, сны Дага – синие. Я ползала два дня, перекладывая карточки, варьируя последовательность эпизодов. В начале я пыталась соблюдать хронологию, но потом от нее отказалась. Структура получилась довольно сложная, запутанная, требующая от зрителя неотрывного внимания. Cпецифика стриминга позволяет останавливать действие, прерываться на другие дела. В этом случае внимание ослабевает, и так можно легко потерять нить сюжета. Одна из дистрибьюторов написала мне, что она не верит, что беременная героиня решила уйти из жизни. Я ей ответила, что она пропустила эпизод, в котором у героини случился выкидыш, что, собственно, и стало причиной ее решения о самоубийстве.

О.С.: Поскольку действие в основном происходит в интерьере одного дома, вас наверняка заботило, чтобы зритель не заскучал.

Д.К.: Бюджет был микроскопический, и мы могли себе позволить только такой вариант. Диалоги должны быть очень увлекательными, да и актеры выложились, сыграв просто великолепно. Кроме того, мы с оператором, голландцем Фриком Зондерландом, старались снимать каждый раз по-разному, меняя положение камеры и используя, например, съемку через решетку перил лестницы. Мы использовали возможности расширения пространства с помощью зеркал, как это делали такие режиссеры, как Вонг Карвай и Райнер Вернер Фассбиндер.

О.С.: Как вы нашли эту впечатляющую тройку актеров? Вы репетировали с ними?

Д.К.: Я работала с директором по кастингу Полом Шнеем из компании Barden/Schnee Casting. Он делал кастинг для таких фильмов, как оскароносный «В центре внимания» (Spotlight). У нас сложились добрые отношения с Полом. Я не могла поверить, но он согласился сделать кастинг для нас за символическую сумму. Майкл Чернус обычно играет комедийные роли, но роль Дага очень серьезная. Майкл поначалу выразил сомнение, сказав мне: как я, будучи режиссером-дебютантом, смогу всего за 16 дней съемки настроить актеров на нужный уровень эмоционального сопереживания. Я честно ему ответила: не знаю. Как он вспоминал потом, его обезоружила моя честность. Что касается Тони Сайпресс и Талии Тисфилд, то они менее известны, хотя заслуживают большего. С ними у меня был всего один день репетиций, совершенно безумный день. Тоня и Талия – феноменальные актрисы, тем более что им надо было сыграть родственные души, причем смешанных кровей. По сценарию, они наполовину еврейки, наполовину афроамериканки. В фильме звучит такое шутливое слово «блюиш», сочетание двух слов Black и Jewish. Тут еще игра слов – блюиш, это такой голубоватый тон, характерный для депрессивного состояния, а Blue в английском еще означает грустный, печальный.

О.С.: Если бы вы сегодня адресовались к будущему зрителю вашего фильма, что бы вы ему сказали?

Д.К.: Я надеюсь, люди всерьез задумаются о проблемах психического здоровья окружающих. Это особенно важно сейчас, во время пандемии. Помогайте тем, кто одинок, кто нуждается в поддержке и опеке.