 

Science: карантин изменил пение птиц в Сан-Франциско

26.09.2020, 19:10, Новости дня

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, повлиял не только на жизнь людей. Он также оказал влияние на поведение пернатых: согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, карантин изменил стиль пения птиц в городе Сан-Франциско.

Ученые наблюдали за поведением белого воробья. Ранее особям, проживающим в городской среде, для эффективной коммуникации и поиска пары было необходимо петь в три раза громче, чем их собратьям в сельской или дикой местности. Сейчас необходимость в излишней громкости у воробьев отпала: по словам ученых, уровень шума (в основном, от дорожного трафика) заметно снизился и в ряде районов стал сопоставим с уровнем 1950-х годов.

Уменьшение шума в городской среде привело к тому, что изменилось качество пения птиц: звучание стало более мягким, а пение — содержать в себе больше информации. При этом в два раза выросла дистанция, на которую разносится птичье пение, что должно повысить шансы воробьев найти себе пару.

Орнитолог из Манчестерского университета Сью Энн Золлингер отметила, что исследование показывает, как некоторые животные могут легко приспосабливаться к изменяющимся условиям; она также допустила, что со снижением уровня шума в города могут вернуться некоторые виды, которые ранее были вынуждены покинуть свои привычные места обитания.



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