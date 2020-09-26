В Минске отпустили троих задержанных журналистов

26.09.2020, 19:08, Новости дня

В Минске отпустили задержанных правоохранителями журналистов tut.by, «Еврорадио» и газеты «Наша Нива», сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Из территориального РУВД отпустили трех журналистов. Еще двое, «Белсат» и «МБХ-медиа», в том числе гражданка Российской Федерации [Анастасия] Ольшанская, находятся в РУВД, поскольку у них нет аккредитации», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.

МВД Белоруссии подтвердило факт задержаний.