Версия: Что помешало России и Японии заключить мирный договор?

26.09.2020, 18:48, Разное

В 2018 году РФ и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, сообщил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: РФ и Япония не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассказал, что в 2018 году на встрече в Сингапуре с президентом РФ Владимиром Путиным Москва и Токио максимально приблизились к заключению мирного договора. А до этого, на встрече в Нагато в 2016 году, Абэ почувствовал реальную готовность российского лидера без промедления решить эту проблему.

По словам экс-главы японского правительства, заключить мирный договор помешали внешние факторы. В частности, «обострение отношений между Россией и США». В зависимости от того, каким оказалось бы соглашение с Россией, Абэ был готов провести досрочные выборы, чтобы народ Японии мог выразить свое отношение к его работе.

В середине сентября Абэ покинул пост премьер-министра из-за ухудшения здоровья. Он возглавлял кабинет министров 3188 дней – дольше всех предшественников в послевоенной истории Японии. Одним из приоритетов своей работы политик называл развитие отношений с Россией и поиск компромисса по Курильским территориям.

Обе страны до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой войны. Токио претендует на российские острова Южно-Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. В Японии называют эти территории северными. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Стороны возобновили дипотношения, но последующие переговоры ни к чему не привели.

На встрече в Сингапуре в 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивалось как серьезная уступка со стороны Токио, так как до этого его официальной позицией было требование вернуть все четыре острова до заключения договора. Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония сначала должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

При этом российский президент подчеркивал, что в декларации не было оговорено, «на каких условиях нужно осуществить передачу, и чей суверенитет будет над этими островами».

Заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО, экс-посол РФ в Японии Александр Панов напомнил, что на встрече с Путиным в Сингапуре Абэ не только дал сигнал о готовности Токио пойти на условия декларации от 1956 года, «но и считал, что этой уступки будет достаточно для того, чтобы быстро провести переговоры и заключить соглашение».

Абэ исходил из соображений, что такой мирный договор будет решать исключительно проблему территорий.

«Как я понимаю, российская сторона исходила из того, что это должен быть полноценный мирный договор, который включал бы не только возможные формулы решения территориального вопроса, но вообще закладывал бы основы для развития отношений на долгую перспективу и в полной мере отвечал бы своему названию. То есть между странами устанавливались бы не просто дружеские, но и достаточно союзнические отношения», – отметил Панов.

Но на переговорах в 2018 году выяснилось, что расхождения имеют принципиальный характер. Россию волновало согласшение о гарантиях безопасности между США и Японией. «Этот договор предусматривает, что США несут ответственность по обороне Японии и в связи с этим размещают свои вооруженные силы на японской территории. Не приведет ли это к тому, что после заключения мирного договора с Россией американские базы могут оказаться на переданных Японии территориях?» – подчеркнул эксперт.

Еще одним негативным фактором оказались намерения японцев разместить на северо-западе страны наземные противоракетные американские комплексы Aegis под предлогом защиты от возможного ракетного нападения со стороны Северной Кореи. «Размещение на территории Японии крупного радиолокационного комплекса по обеспечению Aegis могло привести к тому, что территория Дальнего Востока начала бы просматриваться на большую глубину. Японцы говорили, что эти комплексы будут полностью находиться в их ведении и американцы не будут иметь к этому никакого отношения, но это было не очень убедительно для российской стороны», – рассказал заведующий кафедрой дипломатии в МГИМО.

В свою очередь эксперт Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков уверен, что Абэ слишком упрощает ситуацию и делится исключительно своим пониманием ситуации. Неслучайно это заявление прозвучало перед запланированным телефонным разговором премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с Владимиром Путиным. Оно стало неким посылом к тому, что российско-японские отношения должны развиваться. «Абэ искренне считает, что в 2018 году он находился на пороге прорыва в отношениях двух стран. Сейчас он в какой-то степени помогает новому премьеру выстраивать диалог с Россией», – сказал Казаков газете ВЗГЛЯД, напомнив об опасении некоторых экспертов о том, что Суга будет не столь активен в налаживании отношений с Россией, как Абэ.

Казаков тоже подчеркивает, что российско-японские переговоры лишены публичности и о формулировках, звучавших на переговорах в 2018 году, можно только догадываться. «Это было дипломатическое общение за закрытыми дверями. На мой взгляд, ситуация не была так близка к завершению, как считает господин Абэ. Обе стороны даже в публичной сфере не заявили о том, что у них есть некое понимание, как нужно решать проблему. С той и с другой стороны мы постоянно слышали заявления только о том, что позиции все-таки не совпадают. А это значит, что в такой ситуации не может быть подписано никаких документов», – уверен Казаков.

Что касается помехи в виде американского фактора, то эксперт полностью разделяет позицию бывшего японского премьера. «Американцы всячески вставляли палки в развитие российско-японских отношений. Это началось с подписания в 1951 году Сан-Францисского мирного договора и подписания в 1956 году двусторонней декларации между Советским Союзом и Японией. Потом президент Обама говорил Абэ, что Япония должна придерживаться общей линии с США в отношении России. При Трампе США достаточно прохладно смотрят на то, что Япония выстраивает эксклюзивные отношения с Россией», – считает эксперт.

В конце августа после своей отставки Абэ выразил сожаление, что в бытность премьером не смог обеспечить подписание мирного договора с Россией. Но он отметил, что эти задачи продолжают стоять на повестке дня у правящей партии, и новое руководство партии займется ими. Но есть ли перспективы заключения договора после принятие поправок к Конституции, которые запрещают не только отчуждение российских территорий, но даже призывы к таким действиям?

Панов называет этот вопрос «достаточно деликатным». По его мнению, РФ по-прежнему выражает готовность продолжать диалог с Японией и пока не было никаких официальных разъяснений насчет того, повлияет ли принятие поправок на ход этих переговоров. «В Конституции написано, что Российская Федерация является продолжателем и правопреемницей Советского Союза. Поэтому обязательства, которые брал на себя СССР, переходят к России. Декларация 1956 года остается для РФ тем договором, который должен выполняться. Он действующий, как это всегда говорила российская сторона», – напомнил Панов.

Более того, в Конституции есть пункт о возможности проводить демаркацию и делимитацию российских границ. «Поскольку у нас односторонним указом СССР установлена граница, которую японцы не признают, то, если подходить к вопросу формально, в международном правовом плане граница не оформлена», – считает Панов. Казаков тоже подчеркивает, что вопросы делимитации не попадают под принятые поправки.

«Сейчас между Россией и Японией фактически нет договора о границах»,

– отмечает он.

Говоря на эту тему, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении в августе на онлайн-сесии «Примаковских чтений», заявил, что позиция Токио в целом противоречит Уставу ООН: «Японские официальные лица многократно заявляли, что итоги Второй мировой войны они признают, за исключением итогов в отношении Южных Курильских островов, или, как они их называют, Северных территорий. Это неправовая позиция. Правовая позиция Японии должна была бы определяться тем фактом, что Япония ратифицировала Устав ООН, а в нем есть статья 107, которая гласит, что все, что было сделано державами-победительницами, не подлежит обсуждению».

При этом Лавров подчеркнул, что Россия подтвердила приверженность всем договоренностям, которые в свое время заключал СССР: «Это касается и декларации 1956 года, в соответствии с которой мы готовы и мы обсуждаем с японскими коллегами необходимость заключения мирного договора, причем мирного договора не в понимании, как это делается на утро после последнего выстрела».