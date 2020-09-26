Мнение: Почему воссоединение России и Белоруссии выгодно всем

26.09.2020, 18:48, Разное

Почему воссоединение РФ и Белоруссии выгодно России?

Очень просто.

Потому что после Лукашенко уже в любом случае не получится оставить все так, как оно было эти четверть века: когда за Смоленском у нас по ту сторону открытой границы есть “еще одни мы”, аккуратные и хозяйственные, которым мы подкидываем денег, а они все по-русски говорят и нас своими ближайшими родственниками считают.

Западный мир, если заберет Минск, сделает это, мягко говоря, не для того, чтобы обзавестись тамошними комбайнами. Ему нужно только одно: достроить вокруг нас забор, а у забора посадить пса, да такого, чтобы бешеная пена с клыков.

Поэтому если мы не соединимся, то никакого нейтралитета не будет: границу закроют, русский язык официально отменят и медленно изживут, а людям с самого детства будут рассказывать, что РФ – это такой филиал ада на Земле, против которого, кстати, и партизанили в сороковые.

И еще одно

Бывают такие женщины, на которых ты либо женишься, либо они тебя ненавидят, выбирай.

И почти все наши соседи – бывшие провинции империи, бывшие республики союза, – это тот самый случай: либо они – это мы, просто мы, либо они – наши враги.

Потому что изначальная дистанция между нами слишком незначительна, так что если мы не притягиваемся, то местному начальству надо найти аргументы, чтобы объяснить, почему надо отталкиваться.

Ну не могут же они сказать правду: что им хочется еще больше баронской власти и еще больше украденных денег, чем им удавалось проглатывать под Москвой.

А значит, сочиняется модное фэнтези про угнетение – чтобы клиенты ненавидели таких же, как они сами, чтобы гордились возможностью стать неинтересным мелким обломком, а не частью великого целого.

И выгода западного мира с выгодой провинциального феодала – женятся идеально.

Если не женимся мы.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского