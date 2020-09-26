Адвокат Пелагеи раскрыл детали ее развода с Телегиным

26.09.2020, 18:43, Разное

Совсем недавно Марианна Мировая, которая представляет в суде интересы Ивана Телегина, сообщила, что артистка запрещает мужу видеть свою дочь Таисию. Однако Филипп Рябченко, адвокат певицы Пелагеи, заявил, что это неправда – звезда не против общения ребенка с отцом.

Правозащитник возмущен тем, что о Пелагее распускают ложные слухи. Мужчина полагает, что инициатива исходит от юридической защиты Ивана Телегина. По словам Филиппа Рябченко, отец виделся с Таисией на прошлой неделе и провел с девочкой половину дня. Для встречи с ребенком он приезжал к теще, у которой гостила малышка.

Адвокат певицы Пелагеи сообщил, что встреча ребенка с отцом прошла очень хорошо. Таисия была рада увидеть родителя. Иван Телегин тоже остался доволен тем, что увиделся с дочкой. Филипп Рябченко заявил, что певица Пелагея не препятствует общению мужа с ребенком, а запрет на встречи выдумали союзники Ивана Телегина, которые либо сознательно распространяют фейки, либо не в курсе отношений внутри звездного семейства.

Напомним, что хоккеист и вокалистка расстались, они настроены разводиться. Следующее судебное заседание по этому вопросу состоится 19 октября. К этому времени все инстанции должны подготовить документы, которые необходимы для развода певицы Пелагеи с мужем.