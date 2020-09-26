 

Лукашенко шантажирует Путина ради личной выгоды – политолог

26.09.2020, 18:43, Разное

По его мнению, белорусскому лидеру не остается иного варианта, кроме противостояния с теми, кто не хочет, чтобы он оставался президентом. Поэтому признание Евросоюза для Лукашенко не важно, считает Безпалько.

Критическое значение для белорусского лидера имеет только экономическая помощь от Москвы. И он шантажирует российское руководство, умело надавливая на болевые точки Кремля, например, транзит энергоносителей в Европу, отметил политолог.

Эксперт напомнил, что до переговоров с Владимиром Путиным в Сочи белорусский лидер заявил, что Минск договорился с Варшавой о реверсе нефти по путепроводу “Дружба”. Это один из элементов давления на Кремль.

Таким образом Лукашенко дал понять, что именно от него зависит транзит российских энергоносителей на Запад. Москва не может позволить себе свои на этом направлении, иначе понесет серьезные экономические и имиджевые потери, особенно в условиях кризиса, уверен Безпалько.

Возможные потери от проблем с транзитом энергоносителей через Белоруссию политолог оценил в десятки миллиардов долларов. “И этим пользуется Александр Лукашенко. Ради личной власти он идет на такого рода шантаж”, – сказал политический аналитик в интервью порталу “Украина.ру”.

Напомним, что 14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. До этого в течение августа главы государств созванивались несколько раз. Москва согласилась выдать Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Белоруссия является крупнейшим должников России. Минск должен Москве около семи миллиардов долларов. По словам Александра Лукашенко, существенная часть нового кредита пойдет на реструктуризацию прежний задолженностей.

Путин: даёт лукашенко $1,5 млрд в долг
Лукашенко: снимает клип с Басковым и Киркоровым

— Полина Пухликова (@paulina_poohy) September 18, 2020



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