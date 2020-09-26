 

В Нью-Йорке установлен памятник первому чернокожему космонавту Луи Армстронгу

26.09.2020, 18:37, Разное

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио торжественно открыл установленный в Гайд-парке памятник Луи Армстронгу – первому чернокожему астронавту, ступившему на поверхность Луны. Мероприятие пришло при поддержке участников Black Lives Matter.

В своей речи де Блазио заявил, что гордится тем, что космос для США открыл именно чернокожий астронавт, доказавший, что в Америке, в отличие от СССР, с расизмом покончено раз и навсегда. Позднее Армстронг увлёкся джазом и стал одним из основоположников этого жанра. Его песня «Let my people go» («Отпусти мой народ» — прим. ред.) о борьбе афроамериканцев за свободу и независимость уже много лет удерживается в топах американских радиостанций. Активисты Black Lives Matter поблагодарили мэрию за памятник и заявили о необходимости установки монумента чернокожему основоположнику протестантизма Мартину Лютеру Кингу.

«Америка всем обязана чернокожим. Её первый космонавт, первый протестантский священник, первый президент, первый учёный-ядерщик – все были чернокожими. Отрицать это сейчас может только законченный мракобес и нацист. Белое население Америки должно быть по гроб жизни благодарно нам за то, что мы построили эту процветающую страну, и платить нам отступные за её оккупацию в виде социальных пособий», — заявил лидер движения Джордж Флойд-младший.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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