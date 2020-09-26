Подлодки Северного флота РФ уничтожили на учениях «вражеские» субмарины

26.09.2020, 18:17, Разное

Две российские субмарины на дизель-электрической тяге провели военные учения в акватории Баренцевого моря. Подлодки «Калуга» и «Владикавказ» уничтожили в ходе мероприятия условные «вражеские» субмарины.

По сообщениям пресс-службы Северного флота Российской Федерации, проводимые учения включали в себя отработку ряда тактических противолодочных задач. Также субмарины, используя практический боезапас, произвели торпедные стрельбы по подводным мишеням.

При этом роль подводных лодок гипотетического противника выполняли поочередно сами российские суда. Глубина нахождения в ходе выполнения боевых операция соответствовала 50 и 100 метрам. Успешно завершив поставленные перед экипажем судов задачи, субмарины «Владикавказ» и «Калуга» отправились к месту своего постоянного базирования в город Полярный.

Субмарина «Владикавказ» пребывает в составе Военно-морского флота РФ с 1990 года, в то время, как «Калуга» поступила в эксплуатацию на три года раньше. Обе подводные лодки работают на малошумных дизель-электрических силовых установках с полным электродвижением. Как пишет «Политэксперт», Б-800 «Калуга», кроме того, оснащена экспериментальным 7-лопастным гребным винтом из специального сплава «Аврора» элементы которого получили Г-образную форму.