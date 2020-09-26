В крушении Ан-26 под Харьковом погиб сын украинского депутата

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26.09.2020, 18:08, Новости дня

В авиакатастрофе Ан-26 на Украине в пятницу погиб сын депутата Николаевского облсовета Вадима Олабина Владимир, сообщила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Владимир Олабин был курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил, он находился на борту воздушного судна в момент крушения, сообщается на сайте партии.

Молодому человеку было 20 лет.

Напомним, в Харьковской области разбился самолет Ан-26, на котором летели военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Российские летчики выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26.

Пресс-служба офиса генерального прокурора Украины еще в пятницу сообщила, что из 27 находившихся на борту Ан-26 погибли 25 человек, а двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись. Позже президент страны Владимир Зеленский сообщил, что выжить удалось только одному курсанту, Вячеславу Злочевскому, второй скончался утром в субботу.

В качестве основных версий госбюро расследований Украины (ГБР) рассматривает неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственных за полет лиц, а также ненадлежащее техобслуживание борта и подготовку к полету.



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