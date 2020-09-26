 

Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что МВФ продолжает унижать Украину

26.09.2020, 17:53, Разное

Депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний высказался относительно сотрудничества с МВФ. По мнению представителя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», Международный валютный фонд продолжает и далее унижать независимое государство.
Парламентарий выступил с критикой позиции украинских властей в плане сотрудничества с МВФ. Об этом свидетельствует публикация, появившаяся на официальном сайте политической силы, которую представляет Загородний.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррел назвал условие получения Украиной очередного кредита. С его слов, для перечисления 1,2 миллиарда евро, Украина должна улучшить взаимодействие с МВФ. По мнению депутата от «Оппозиционной платформы — «За жизнь», такое заявление является своеобразной «оплеухой» его стране, причем уже не первой.

Кроме того, Загородного возмутило расходование полученных средств, их не тратят на погашение старых долгов. Правительство, не взирая на кризисную ситуацию, не намерено даже вести переговоры относительно реструктуризации долгов либо отсрочке в их выплате. Как подытожил Завгородний, несмотря на смену власти, Украину все так же унижают на международной арене. Такая политика руководства страны, как пишет «Политэксперт», влияет на имидж государства, что скажется и на дальнейших межгосударственных отношениях.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

13.08 / Четвертый день митингов и задержаний в Беларуси. Стрельба по окнам и увольнения журналистов госканалов

18.07 / «Нам нравится бояться уютно»

16.09 / Михаил Галустян озвучил свои заработки в проекте «Наша Russia»

19.08 / Умер актер из “Звездного пути” Бен Кросс

20.08 / Помолодевшая Лариса Долина стала выглядеть ровесницей дочери

21.09 / Обзор по России, 11-18 сентября 2020 г.

09.08 / Ученые: Детям полезно проводить время на свежем воздухе без взрослых

28.07 / Московские суды арестовали больше десяти участников драк между армянами и азербайджанцами

12.07 / Собор Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска