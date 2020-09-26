Депутат Рады Юрий Загородний заявил, что МВФ продолжает унижать Украину

26.09.2020, 17:53, Разное

Депутат Верховной рады Украины Юрий Загородний высказался относительно сотрудничества с МВФ. По мнению представителя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», Международный валютный фонд продолжает и далее унижать независимое государство.

Парламентарий выступил с критикой позиции украинских властей в плане сотрудничества с МВФ. Об этом свидетельствует публикация, появившаяся на официальном сайте политической силы, которую представляет Загородний.

Ранее верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррел назвал условие получения Украиной очередного кредита. С его слов, для перечисления 1,2 миллиарда евро, Украина должна улучшить взаимодействие с МВФ. По мнению депутата от «Оппозиционной платформы — «За жизнь», такое заявление является своеобразной «оплеухой» его стране, причем уже не первой.

Кроме того, Загородного возмутило расходование полученных средств, их не тратят на погашение старых долгов. Правительство, не взирая на кризисную ситуацию, не намерено даже вести переговоры относительно реструктуризации долгов либо отсрочке в их выплате. Как подытожил Завгородний, несмотря на смену власти, Украину все так же унижают на международной арене. Такая политика руководства страны, как пишет «Политэксперт», влияет на имидж государства, что скажется и на дальнейших межгосударственных отношениях.