Ученые сообщили о способности лишнего веса «отравлять» организм

26.09.2020, 17:53, Разное

Специалисты рассказали, что лишний вес у людей может «отравлять» организм. Врачи предупреждают о наличии рисков из-за недостатка контроля над массой тела.

Каждый человек имеет висцеральный жир, защищающий спину и органы от повреждений. Но когда он собирается в больших количествах – это приводит к серьезным болезням, так как из-за него в кровь проникают гормоны и молекулы.

Также жир выделяет белки, понижающие восприимчивость организма к инсулину. Далее уровень глюкозы в крови поднимается, что в долговременной перспективе провоцирует диабет. Висцеральный жир побуждает удвоение клеток и дает толчок к их неконтролируемому росту, побуждая развитие определенных видов рака.

Для людей с болезнями сердца такие выводы сообщают о том, что удаление висцерального жира с помощью хирургического метода может оказаться результативным способом лечения. Возможно, подобные выводы в будущем помогут разработать препараты, подавляющие высвобождение повреждающих молекул из скрытого жира.