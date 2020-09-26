 

Ученые: Северная Америка может расколоться пополам

26.09.2020, 17:49, Разное

Ученые спрогнозировали будущее Северной Америки. Специалисты предполагают возможный раскол материка пополам.
Предположения ученых подтверждаются снимками и видеороликами, появившимися в Сети, на которых запечатлено образование глубоких провалов на поверхности Земли. Жителями Мексики 15 сентября были обнаружены трещины шириной в 3 метра и глубиной в 1,5 метра в пустыне Чиуауа. Трещина берет начало в 500 километрах на юг от разлома Сан-Андреас и тянется на несколько километров. Ученые не обнаружили место окончания разрыва, но продолжают исследование. Они выдвигают предположение, если разлом соединится с пустыней в Мексике, может произойти землетрясение, способное расколоть материк.

Кроме того, возможной причиной появления проемов исследователи называют подземные толчки в Атлантике. Также, по мнению специалистов, тектонические процессы могут происходить непосредственно под Мексикой, где прошлым летом было мощнейшее землетрясение, повлекшее сдвижение региона на 45 сантиметров. Из-за него может «проснуться» один из вулканов, активность которого способна вызвать раскол Северной Америки пополам.



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