Свитолина выиграла турнир в Страсбурге

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26.09.2020, 17:50, Новости дня

Украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA во французском Страсбурге с призовым фондом €225,5 тыс. В финале пятая ракетка мира обыграла Елену Рыбакину из Казахстана, занимающую 18-е место в рейтинге, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

Матч продолжался час и 53 минуты. Он прошел при температуре +10 ºС и моросящем дожде.

Решающий момент встречи наступил при счете 2:2 в решающем сете. Свитолина резко прибавила в активности и позволила сопернице до окончания игры выиграть всего три мяча. Итог матча – 6:4, 1:6, 6:2 в пользу украинки.

2 * nd title of the season! 

The No.2 seed @ElinaSvitolina defeats Rybakina, 6-4, 1-6, 6-2.#IS20 pic.twitter.com/GWGM4h1zM1

— wta (@WTA) September 26, 2020

Это 15-я победа Свитолиной на турнирах WTA и вторая в текущем сезоне. В марте она победила на соревнованиях в мексиканском Монтеррее.

Успех на грунтовых кортах Страсбурга принес теннисистке из Украины €20 161.

В 2019 году титул победительницы этого турнира также достался украинке, тогда первенствовала Даяна Ястремская.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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