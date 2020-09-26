Власти Хабаровского края начали готовиться к возможному наводнению

26.09.2020, 17:48, Новости дня

Уровень реки Амур у города Юности составил 658 сантиметров, превысив отметку отпасного явления на восемь сантиметров, в результате на поверхность начали выходить грунтовые воды.

Уже подтоплены подвалы 47 жилых домов, а также четырех детских садов и дворца творчества детей и молодежи. В воде стоят 135 дач в пригороде, пишет РИА «АмурПресс».

Накануне врио губернатора края Хабаровского края Михаил Дегтярев провел оперативное совещание, в ходе которого было принято решение отнести ситуацию в Хабаровском крае к чрезвычайной ситуации межрегионального характера и установить федеральный уровень реагирования. В связи с этим пострадавшим от последствий стихии будет гораздо проще получить гарантированную государственную помощь.

Неделю назад, предвидя такое развитие ситуации, городские власти начали разворачивать в ключевых местах насосы для откачки воды. Сейчас на улицах Комсомольска-на-Амуре и окрестных поселках постоянно работает 11 агрегатов. Три насоса городу дополнительно передали по поручению врио главы региона Михаила Дегтярева из краевого резерва. Сегодня их тоже запустят на полную мощность. Расставленное оборудование ежесуточно перекачивает по 8 тыс. кубометров воды в час, но далее объемы откачки могут существенно вырасти.

Кроме того, не дожидаясь конца подтоплений, мэрия сформировала комиссии, которые сразу после схода воды займутся оценкой ущерба и оказанием помощи населению. Вся ситуация находится на постоянном контроле краевой комиссии по ЧС. Развернуты работы по укреплению Мылкинской дамбы и дамбы по улице Дзержинского. Обновляется дамба в районе частного сектора микрорайона Менделеева, а на улицах в районе поселка Парковый подсыпают подтопленные места. В поселок Малая Хапсоль завезен песок, там домам угрожает поднимающаяся вода озера Мылки. За поселком Новый Мир установлено наблюдение. За последние дни волонтеры подготовили более 5 тыс. мешков с песком.

Сейчас гребень паводка находится у села Троицкое и движется к Комсомольску-на-Амуре. Там гребень ожидают 28-29 сентября, уровень воды может достигнуть отметки в семь метров.