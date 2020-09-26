 

Потанин заявил, что резервуар ТЭЦ-3 проходил ремонт до аварии в Норильске

26.09.2020, 17:48, Новости дня

Аварийный резервуар на ТЭЦ-3 проходил ремонт несколько лет назад, но к этим работам возникали нарекания, сообщил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Сам резервуар был в отремонтированном состоянии, и достаточно недавно он ремонтировался <…> – в течение 2017-2018 годов», – сообщил Потанин в эфире «России 24», передает ТАСС.

К ремонту были нарекания, но какие именно, бизнесмен не стал уточнять, отметив, что окончательный ответ о причинах аварии «даст Следственный комитет и Ростехнадзор».

По его словам, «Норникель» уже затратил на ликвидацию последствий аварии порядка 11,5 млрд рублей.

В пятницу в Норильске понизили введенный после разлива нефтепродуктов режим чрезвычайной ситуации с федерального уровня до регионального.

Напомним, 29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.



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