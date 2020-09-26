 

Лекарства от COVID на основе фавипиравира: есть ли от них польза?

26.09.2020, 17:45, Разное

Латынина, Заякин и Брицкая объясняют за три минуты

Фавипиравир является главным действующим веществом препаратов «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавира», одобренных Минздравом для лечения коронавируса. Они производятся частными российскими фармкомпаниями. Полезны ли эти лекарства? Способны ли они справиться с коронавирусом COVID-19? Мы собрали ответы на главные вопросы.

Съемка и монтаж: Александр Лавренов, Влад Докшин, Серафима Свердлова, Павел Каныгин, в ролях: Юлия Латынина, Андрей Заякин, Татьяна Брицкая / «Новая газета»

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На поставку препаратов с фавипиравиром уже заключено контрактов почти на полмиллиарда рублей

Источник: Новая газета



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