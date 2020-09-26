Realme в начале октября представит сразу девять новых продуктов: Почти все — не смартфоны

26.09.2020, 17:07, Разное

Realme намерена провести в начале октября очередную презентацию новой продукции. Китайская корпорация представит сразу девять новых товаров, однако почти все они – не смартфоны.

Создание собственной экосистемы с максимальным учетом потребностей пользователя гаджетами стало новым трендом для большинства производителей техники. Не отстает от вызовов рынка и китайская корпорация Realme, выпустившая всего за несколько лет целый ряд смартфонов, ставших хитами на рынке. Новая презентация, запланированная на первые числа следующего месяца, покажет сопутствующие смартфонам товары. Как сообщают инсайдеры, из девяти представленных аппаратов, только один будет смартфоном.

Так, на октябрьском мероприятии представят телевизор, два вида наушников, саундбар и даже электрическую зубную щетку. Однако «умный телефон» ожидается только один, SE-версия Realme 7 Pro. Вместе с ним поклонники товаров китайской компании увидят Realme Buds в вариантах Air Pro и Wireless Pro, 55-дюймовый телевизор с экраном, выполненным в формате 4K, фирменный саундбар и Smart Plug, а также камеру видеонаблюдения Realme с обзором на 360 градусов.

Информации о характеристиках устройств, а также их стоимости, пока нет. Вся техника ранее анонсировалась в рамках выставки IFA 2020. Между тем, аналитики рынка предрекают Realme, очередной рост продаж, поскольку сама компания образовалась только в 2018 году, но уже успела громко заявить о себе на весь мир, составив конкуренцию даже самым мощным игрокам рынка мобильных технологий.