В Минске на женском марше начались задержания

26.09.2020, 17:10, Новости дня

В Минске на женском марше сотрудники ОМОН задерживают участников протестной акции. Среди задержанных пенсионерка и активистка Нина Багинская, которая стала символом протестов. Позднее её отпустили.

Акция должна была начаться на площади Победы. Однако станция метро с одноименным названием закрыта, на площади не останавливается и наземный общественный транспорт. Начало шествия перенесли в район Комаровского рынка. Участники акции заявляют, что это репетиция инаугурации Светланы Тихановской – бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции.

Сообщается о нескольких десятках задержанных.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Сторонники оппозиции называют результаты голосования сфальсифицированными. США, страны ЕС и ряд других западных государств итоги белорусских выборов не признали.