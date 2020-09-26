 

В Минске на женском марше начались задержания

26.09.2020, 17:10, Новости дня

В Минске на женском марше сотрудники ОМОН задерживают участников протестной акции. Среди задержанных пенсионерка и активистка Нина Багинская, которая стала символом протестов. Позднее её отпустили.

Акция должна была начаться на площади Победы. Однако станция метро с одноименным названием закрыта, на площади не останавливается и наземный общественный транспорт. Начало шествия перенесли в район Комаровского рынка. Участники акции заявляют, что это репетиция инаугурации Светланы Тихановской – бывшего кандидата в президенты Беларуси от оппозиции.

Сообщается о нескольких десятках задержанных.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем ЦИК объявил действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Сторонники оппозиции называют результаты голосования сфальсифицированными. США, страны ЕС и ряд других западных государств итоги белорусских выборов не признали.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Во взломе аккаунтов знаменитостей в Twitter обвинили 17-летнего подростка

19.08 / Xiaomi выпустила настольный ПК с прозрачной панелью

15.09 / В РФ предложено ввести минимальную почасовую оплату труда

16.07 / «МиГ» и «Сухой» вместе создадут истребитель шестого поколения

03.08 / Пушков: Замысел Бжезинского по Польше реализуется

22.08 / Лукашенко объяснил свое долгое отсутствие на публике после выборов

01.09 / В российский даркнет попали данные избирателей США

16.07 / Банкир Юров: Кремль купил на Западе банки, юркомпании, инвестфонды, поэтому мир не может понять, где грязные российские триллионы

08.07 / B Конгрессe США предложили выделить на военную помощь Украине $275 млн

29.06 / В Кремле назвали ложью статью о «сговоре» РФ с талибами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска