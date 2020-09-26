Трамп продлил запрет на бурение нефтяных скважин у побережья Северной Каролины

26.09.2020, 17:10, Новости дня

Президент Дональд Трамп в пятницу продлил до 2032 года запрет на бурение нефтяных скважин на шельфе у побережья Северной Каролины, через несколько недель после аналогичного решения по поводу бурения нефти в прибрежных водах штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина.

Президент распорядился о продлении запрета в служебной записке, отправленной министру внутренних дел. При этом Трамп не удовлетворил просьбу ни одного из северо-восточных штатов, в которых большинство избирателей голосуют за демократов, – эти штаты также попросили президента исключить их из следующего пятилетнего плана аренды шельфовых месторождений нефти и газа.

Администрация Трампа, которая занималась расширением добычи нефти и газа в США и отменой правил, введенных администрацией Барака Обамы, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды при добыче нефти и газа, изначально хотела расширить морское бурение у берегов многих штатов, включая Флориду.

Однако предложения о бурении у побережья Флориды вызвало ожесточенное сопротивление со стороны представителей туризма, сферы недвижимости и защитников окружающей среды.