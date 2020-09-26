 

Белорусское МВД подтвердило задержание протестующих в Минске

26.09.2020, 17:08, Новости дня

В Минске задержали несколько десятков участников несанкционированной акции в рамках административного процесса, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Задержано несколько десятков человек в рамках административного процесса», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в субботу сообщалось, что на несанкционированном «женском марше» в Минске задержали 11 человек. При этом отмечалось, что задержанных активистку оппозиции Нину Багинскую и журналистку «Еврорадио» Юлию Мотузову уже отпустили.

В четверг МВД Белоруссии сообщило, что минчане начали активно жаловаться на участников акций протеста.



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